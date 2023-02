Israele: premier Netanyahu contro invito Onu a fermare riforma giudiziaria, "è un organismo di parte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si è scagliato contro la dichiarazione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha chiesto al Paese di fermare la riforma del sistema giudiziario. Il Consiglio dei diritti umani dell’Onu “è un organismo di parte e inefficace. Invece di condannare le ripetute e ricorrenti violazioni dei diritti umani in Iran, Siria, nell'Autorità palestinese e in molti altri luoghi nel mondo, c'è chi nel Consiglio ha deciso oggi di criticare lo Stato di Israele per aver deciso di attuare una riforma che rafforzerà solo la democrazia in Israele. Che assurdità”, fa sapere una nota dell’ufficio stampa di Netanyahu. All’alba di oggi, è stata approvata in prima lettura dal parlamento israeliano, la Knesset, la contestata legge sulla riforma giudiziaria con 63 voti a favore e 47 contrari. L’ipotesi di un accentramento del potere giudiziario nelle mani del governo ha portato centinaia di migliaia di israeliani a manifestare da oltre un mese in diverse città del Paese. (segue) (Res)