Israele: premier Netanyahu contro invito Onu a fermare riforma giudiziaria, "è un organismo di parte" (2)

- Oggi le Nazioni Unite hanno esortato il governo israeliano a sospendere il suo processo di revisione giudiziaria, affermando che rischia di indebolire la protezione dei diritti umani, minando drasticamente la capacità della magistratura di proteggere i diritti individuali. L’Alto commissario per i diritti delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha affermato che le modifiche proposte, prese insieme, porrebbero seri rischi all'efficacia della magistratura nella difesa dello stato di diritto, dei diritti umani e dell'indipendenza giudiziaria. I cambiamenti proposti "minerebbero drasticamente la capacità della magistratura di rivendicare i diritti individuali e di sostenere lo stato di diritto come un efficace controllo istituzionale sul potere esecutivo e legislativo", ha affermato Turk in una nota. La legge darebbe più peso al governo nel comitato che seleziona i giudici e negherebbe ai tribunali il diritto di pronunciarsi su azioni che ritengono in conflitto con le leggi fondamentali semi-costituzionali di Israele. "Sono preoccupato che, se approvati, questi cambiamenti rischino di indebolire la protezione dei diritti umani per tutti, ma soprattutto per le comunità e i gruppi più vulnerabili meno in grado di far valere i propri diritti attraverso la rappresentanza nei rami esecutivo e legislativo del governo", ha affermato Turk. Per il funzionario, "i cambiamenti che vanno al cuore della struttura costituzionale di un Paese e che incidono su garanzie istituzionali consolidate dovrebbero essere intrapresi solo dopo un'ampia consultazione e con un ampio consenso politico e pubblico". “Dato il grado di preoccupazione pubblica e politica, invito il governo di Israele a sospendere le modifiche legislative proposte e ad aprirle per un dibattito e una riflessione più ampi. Tali questioni al centro dello stato di diritto meritano la massima considerazione al fine di garantire che qualsiasi cambiamento promuova, piuttosto che diminuire, la capacità della magistratura – e di altri rami del governo – di proteggere i diritti di tutte le persone in Israele”, ha proseguito. (Res)