Ucraina: Zelensky, la casa di Berlusconi non è mai stata bombardata da missili

- La casa di Berlusconi non è mai stata bombardata da missili, un carro armato russo non è mai arrivato nel territorio della sua casa, nessuno ha mai ucciso i suoi parenti. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Berlusconi alle tre di notte non ha dovuto fare la valigia per scappare” e tutto questo, ha detto ironicamente Zelensky, “grazie all’amore fraterno della Russia". "Auguro la pace a tutte le famiglie italiane anche a quelle che non sostengono l’Ucraina ma dico loro che ci sono dei russi che ci stanno privando della nostra vita. Voglio che loro vengano qua e vedano cosa è successo in Ucraina: le scie di sangue mostrano tutte le tragedie fatte dai russi. Poi dopo parleremo”, ha detto Zelensky. (Res)