Innovazione: Quagliarello (Magna Carta), digitale può aumentare tasso di democrazia

- "Leadership sempre più preminenti, declino della fiducia dei cittadini nei partiti e crescente distacco dei giovani dal voto, l'avvento dei social che modifica profondamente le modalità di trasmissione della politica, sono tutte tendenze che erodono prassi e valori consolidati della democrazia liberale, imponendo una riflessione sui percorsi alternativi che possano assicurare quello standard di garanzie al quale l'Occidente non può rinunciare. Il libro di Piero Craveri è un ottimo punto di partenza di questa riflessione". A dirlo è Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, già ministro delle riforme nel governo Letta, intervenendo a margine della presentazione del volume di Piero Craveri "Dalla democrazia incompiuta alla postdemocrazia" che si è svolta oggi presso l'Istituto Sturzo a Roma. Non è un quadro pessimista, però. "Fenomeni come l'uso che le nuove generazioni fanno dei social media non vanno letti solo negativamente - aggiunge -. La simultaneità dei messaggi politici", in quella che si definisce postdemocrazia, "rende i grandi partiti più contendibili, spinge leader e forze politiche a prestare maggiormente attenzione alle richieste dei nuovi elettori e in questo modo aumenta il tasso di democrazia e partecipazione del sistema", conclude Quagliariello. (Com)