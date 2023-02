Spagna: Iberdrola si allea con Exiom per produzione di pannelli solari fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola e Exiom hanno creato un'alleanza per guidare la produzione di pannelli solari fotovoltaici in Spagna. In questo modo, entrambe le aziende localizzeranno nel comune asturiano di Langreo il primo grande impianto di costruzione di pannelli fotovoltaici in Spagna e uno dei primi su scala industriale in Europa. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'investimento previsto è di 20 milioni di euro e contribuirà alla riattivazione economica dei bacini minerari con la generazione di 115 posti di lavoro diretti nella zona. Exiom è un gruppo imprenditoriale spagnolo dedicato all'energia fotovoltaica con oltre 14 anni di esperienza nel settore ed ha un organico di circa 300 dipendenti. (Spm)