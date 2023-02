Cultura: all'Istituto Sturzo presentato il libro dello storico Piero Craveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La postdemocrazia "non è un fenomeno solo italiano", investe "il funzionamento stesso delle democrazie liberali: negli Stati Uniti c'è stato il caso di Trump, in Francia vedremo cosa accadrà dopo Macron. Esiste un'ampia letteratura a riguardo, a cominciare dal saggio di Colin Crouch". Lo dice lo storico Piero Craveri a margine della presentazione del volume "Dalla democrazia incompiuta alla postdemocrazia", organizzata da Fondazione Magna con l'Istituto Sturzo a Roma. Ma cos'è la postdemocrazia? "Oggi assistiamo a uno svuotamento parziale delle funzioni del Legislativo, del controllo dei parlamenti sull'operato dell'Esecutivo. Le maggioranze si identificano in leadership sempre più brevi e polarizzanti", conclude Craveri, che mette in guardia dal "rischio" di ritrovarsi con "classi dirigenti poco articolate". (Com)