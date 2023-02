Appalti: Ferrante, Codice risponde a richieste FI e istanze imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le competenti commissioni di Camera e Senato hanno approvato il testo di parere al nuovo codice degli appalti. “Ringrazio sentitamente i presidenti Rotelli e Fazzone, i relatori Mazzetti e Minasi e tutti i membri delle commissioni per il proficuo lavoro svolto in totale e piena sinergia con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il testo risponde alle richieste ed alle istanze a più riprese manifestate dal mondo delle imprese, da Forza Italia e dal nostro presidente Silvio Berlusconi”. Così in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture. “In particolare sono tante le innovazioni segnalate in tema di partenariato pubblico/privato, tipizzazione della responsabilità da illecito professionale, revisione dei prezzi, affidamenti diretti, digitalizzazione. Un codice che va nella direzione dello snellimento e della semplificazione e che finalmente ci avvicina alla normativa europea in tema di contratti pubblici. La farraginosità e complessità della disciplina pregressa infatti bloccava il sistema economico, favoriva il malaffare e incideva negativamente sulla competitività ed attrattività del nostro paese. Forza Italia, componente importante e leale di questo governo, è e continuerà ad essere il baluardo, la voce e il punto di riferimento per le imprese e per chi crede in un futuro di sviluppo e di crescita”, aggiunge Ferrante. (Rin)