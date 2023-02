Superbonus: Cattaneo (FI), F24 strada giusta, al lavoro per tutelare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziati l'iter in commissione Finanze del decreto Superbonus: “siamo al lavoro affinché si possa affrontare in modo risolutivo il problema dei crediti incagliati che sta mettendo in crisi migliaia di imprese edili, con i loro lavoratori. Dobbiamo dare loro una risposta rapida ed efficace". Così in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Forza Italia è impegnata a predisporre una serie di emendamenti: dal necessario sostegno ai comuni dell'area del cratere del terremoto a tutti quegli interventi necessari a sbloccare i crediti incagliati e salvaguardare le aziende. L'utilizzo degli F24 in compensazione è una proposta che abbiamo avanzato da tempo e che riteniamo valida, anche con il frazionamento, il coinvolgimento di Cdp e delle aziende di Stato, il dialogo con le banche. Siamo assolutamente determinati a non lasciare sole le imprese e le famiglie che si sono fidate dello Stato, salvaguardando al tempo stesso l'equilibrio dei conti pubblici", conclude Cattaneo. (Rin)