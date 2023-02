Messico: è Colima la città più violenta del mondo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata Colima, capoluogo dell'omonimo stato occidentale del Messico, la città più violenta del mondo nel 2022. È quanto emerge dal rapporto annuale sulle 50 città più violente del mondo, elaborato dal Consiglio cittadino per la sicurezza pubblica e la giustizia. Per il sesto anno consecutivo il primato spetta a una città del Messico", ha detto il presidente dell'organismo, José Antonio Ortega, segnalando che a Colima si sono consumati 801 omicidi. Divisi per una popolazione di oltre 330mila abitanti si ottiene un tasso di 181,94 omicidi per centomila abitanti, terzo valore più alto da quando si compila il rapporto, nel 2009: il record spetta a Ciudad Juarez, con i 229,06 omicidi ogni centomila abitanti consumati nel 2010, seguito da Zamora, con 196,63. Un podio occupato da tre città messicane. E messicane sono state nove delle dieci città più violente nel 2022, si evince dal rapporto che tiene conto dei centri abitati da almeno 300mila persone. Unico "intruso" è la città statunitense di New Orleans. Mancano all'appello città venezuelane, segnalano i responsabili della ricerca secondo cui non è stato possibile inserirle per mancanza di dati affidabili. Ben diciassette delle 50 città più violente sono in Messico, dieci in Brasile e sette negli Stati Uniti. (Mec)