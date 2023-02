Argentina: governo pronto a concedere cittadinanza a due scrittori nicaraguensi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna, aveva detto nei giorni seguenti il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, "offre la nazionalità a questi 222 prigionieri rilasciati, alla luce della notizia che sono state prese misure per dichiararli apolidi". Una condizione che Madrid è pronta a replicare per "qualsiasi altro prigioniero che si trovi ancora nella stessa situazione di quelli appena liberati", in riferimento ai 23 detenuti ancora privati della libertà per motivi politici. La concessione della nazionalità avverrebbe tramite una procedura eccezionale con la quale, in base alle circostanze e ai meriti del richiedente, il Consiglio dei ministri può concedere la cittadinanza spagnola a uno straniero con l'approvazione di un decreto. Questo senza la necessità di un procedimento preliminare. "L'offerta è già in vigore", ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto che il suo dicastero contatterà le persone interessate e che il processo di concessione della cittadinanza "richiederà pochissimo tempo". (Abu)