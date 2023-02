Sahel: la fine dell'operazione Sabre in Burkina Faso mette a rischio la presenza francese anche in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle forze francesi dal Burkina Faso dopo 15 anni di presenza sul territorio rischia di agire da detonatore anche nel vicino Niger, Paese dove la tradizionale vicinanza a Parigi è messa in crisi dalla rapida espansione del terrorismo jihadista in tutta la regione saheliana. Richiesto ufficialmente dalla giunta burkinabé, al potere dopo il golpe di settembre (il secondo in un anno e mezzo), il ritiro dell’operazione “Sabre” è stato suggellato sabato da una cerimonia nella base di Kamboinsin - dove dal 2009 erano ospiti le forze francesi - nella quale è stata simbolicamente deposta la bandiera francese. Nelle stesse ore, nel vicino Niger la principale sigla sindacale nazionale ha chiesto al governo di disporre il ritiro di “tutte le forze straniere” presenti sul territorio, ritenute incapaci di garantire la sicurezza degli abitanti. Il riferimento va in primo luogo alle forze francesi dell'operazione Barkhane, ma anche a quelle della missione europea Takuba - coordinata sempre da Parigi ed alla quale partecipa anche l'Italia -, entrambe presenti sul territorio dopo che la scorsa estate si è concluso il ritiro francese dal Mali, in un’analoga dinamica che ha visto per mesi crescere i dissapori fra Bamako e Parigi fino alla cacciata dei militari francesi. In quell’occasione, il presidente nigerino Mohamed Bazoum aveva dato il suo accordo di principio per ricollocare i militari dell'operazione Barkhane e Takuba in Niger, impegno formalmente approvato dal consiglio dei ministri il 4 marzo e ratificato dal parlamento il successivo 22 aprile. (segue) (Res)