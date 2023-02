Sahel: la fine dell'operazione Sabre in Burkina Faso mette a rischio la presenza francese anche in Niger (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato congiunto, i 14 sindacati che aderiscono alla Niger Trade Union Action Unit hanno condannato "con la massima fermezza" gli abusi commessi contro la popolazione civile e militare "da parte di gruppi armati non statali che continuano a far piangere il nostro Paese nonostante la presenza di diverse basi militari straniere installate sul nostro territorio". I firmatari citano esplicitamente l’ultimo cruento attentato compiuto il 10 febbraio contro un convoglio dell'esercito nigerino vicino al confine con il Mali, costato la vita secondo a 51 militari: ritenendo che “questa ennesima tragedia sollevi davvero il dibattito sulla malversazione di fondi del ministero della Difesa (nigerino) e sulla presenza di basi militari straniere sul suolo nazionale", i firmatari hanno chiesto “la pura e semplice dipartita di tutte le basi militari straniere", operazione che invitano le autorità a svolgere "in breve tempo" per non incorrere nel rischio di essere ritenute responsabili delle eventuali conseguenze. (segue) (Res)