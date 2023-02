Sahel: la fine dell'operazione Sabre in Burkina Faso mette a rischio la presenza francese anche in Niger (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appello ripete quello formulato già a novembre da quattro delle principali sigle sindacali nigerine - la Confederazione generale dei sindacati liberi (Cgsl), la Confederazione dei lavoratori del Niger (Cnt), l'Unione progressista dei lavoratori (Uspt) ed l’Unione dei sindacati del Niger (Ustn) -, che in una nota congiunta chiedevano la "partenza incondizionata" delle forze straniere stanziate in Niger. Anche in quel caso, a suscitare la reazione dell’opinione pubblica era stato un altro attentato, compiuto nelle regioni di Tillaberi e Tahoua, con un bilancio complessivo di quasi 100 morti (69 a Banibangou, 16 ad Ayorou e più di dieci a Tillia). "Oggi i nigerini sono preoccupati e si chiedono perché le forze presenti in Niger non riescano ad arginare questo fenomeno di destabilizzazione del Niger", lamentavano i sindacati, aggiungendo che "i nigerini sono sempre più convinti che i veri nemici del Niger e della sua gente non siano altri rispetto allo Stato francese, ai suoi partner e ai suoi valletti locali". (segue) (Res)