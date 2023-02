Sahel: la fine dell'operazione Sabre in Burkina Faso mette a rischio la presenza francese anche in Niger (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto di relativa sfiducia popolare sull’efficacia di una risposta internazionale a questioni di sicurezza ritenute interne, il presidente nigerino Bazoum aveva tuttavia insistito sulla necessità di non lasciare scoperte aree del Sahel in cui l’azione terroristica avrebbe potuto prendere il sopravvento. In un’intervista al quotidiano francese “Le Figaro” concessa a febbraio dello scorso anno, Bazoum aveva sostenuto che il ritiro dell’operazione francese Barkhane e di quella europea task force Takuba dal Mali avrebbe creato un “vuoto che sarà riempito dalle organizzazioni terroristiche”. Si tratta di “una minaccia che “ipotecherà innanzitutto tutta la stabilità del Mali, poi quella del Niger e della sub-regione”, aveva spiegato il capo dello Stato, dicendosi “molto preoccupato” per il futuro di Bamako. Previsioni che si sono poi rivelate corrette proprio sul Mali, dove gruppi affiliati ad Al Qaeda ed al nemico Stato islamico si contendono ormai da un anno alcune aree centrali del Paese, con evidenti difficoltà di contrasto da parte delle Forze armate locali e la creazione di instabili alleanze tuareg soggette all’influenza di questo o quel leader e piegate ad interessi di fazione. Nell’intervista Bazoum aveva inoltre auspicato il ritorno ad un “quadro normale” che permettesse il ritiro delle sanzioni imposte dalla Comunità economica dell’Africa occidentale (Cedeao), auspicio anch'esso andato deluso: ad un anno da quelle dichiarazioni, il Mali rimane sospeso dai principali organismi regionali - Unione africana in testa -, e come altri Paesi guidati da giunte golpiste - Guinea, Burkina Faso e Sudan - escluso dai tavoli decisionali della comunità internazionale. (segue) (Res)