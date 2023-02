Sahel: la fine dell'operazione Sabre in Burkina Faso mette a rischio la presenza francese anche in Niger (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, agli occhi dei francesi il Niger resta un raro “baluardo” di democrazia nell’Africa sub-sahariana, nonché un prezioso alleato da non perdere per il mantenimento di una presa in Africa, continente sempre più soggetto alle influenze di Cina e Russia. In questa prospettiva, a novembre - alla vigilia della visita di Bazoum a Parigi del 7 dicembre -, la Difesa francese ha consegnato all'Aeronautica nigerina due elicotteri Gazelle, sette cannoni da 20 millimetri e 8mila munizioni insieme a pezzi di ricambio per un valore complessivo di 4,2 milioni di euro. Il ministro della Difesa del Niger, Alkassoum Indattout, ha accolto le consegne come “la prova del sostegno incondizionato che la Francia offre al Niger nella lotta al terrorismo”, portando a 5 il numero di elicotteri Gazelle ricevuti da Parigi da utilizzare per il supporto tattico delle truppe a terra nel contrasto alle milizie jihadiste, l’evacuazione medica, la ricognizione e il collegamento. Dopo la rottura degli accordi militari franco-maliani ed il rifiuto da parte della giunta di Bamako di impiegare mezzi aerei francesi a supporto delle Forze armate locali, è presumibile che parte di questi rifornimenti siano stati proposti al Niger. (segue) (Res)