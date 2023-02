Sahel: la fine dell'operazione Sabre in Burkina Faso mette a rischio la presenza francese anche in Niger (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Parigi dispone di una base militare permanente proprio nella capitale Niamey, dov'era stata collocata la principale base aerea dell’operazione Barkhane, insieme a sei droni Reaper e a sette aerei da combattimento Mirage; un’unità da combattimento occupa anche questa base, che si trova vicino alla pericolosa Zona dei tre confini (tra Mali, Burkina Faso e Niger). Con il ritiro dal Mali, è proprio sul Niger che la Francia e i suoi alleati puntano maggiormente per mantenere il loro presidio nella regione. Un interesse che riguarda da vicino anche l'Italia, presente in Niger con 290 militari, 160 mezzi terrestri e 5 aerei e dove dal 2018 è impegnata in una Missione bilaterale di supporto in cui sta investendo molto, con l'obiettivo di collaborare con le autorità sul fronte dell'immigrazione irregolare. Dopo la chiusura della task force Takuba l'impegno dell'Italia nel Sahel è rimasto forte, e rimane confermato nel nuovo governo con l'intenzione - formulata di recente dal ministro della Difesa Guido Crosetto - di "partecipare di più" alle missioni di pace nel continente africano, in particolare nell'ambito della formazione militare. (Res)