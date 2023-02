Italia-Libia: conclusa a Roma la prima riunione della task force su sicurezza e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è tenuta quest'oggi a Roma, presso la Scuola superiore di Polizia, la prima riunione della task force Italia-Libia in materia di sicurezza e immigrazione, sotto gli auspici del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dell'omologo libico "ad interim" del Governo di unità nazionale (Gun), Imad Trabelsi. Secondo una nota del ministero libico di Tripoli, Trabelsi ha sottolineato nel suo intervento introduttivo "l'importanza di attivare una cooperazione in materia di sicurezza tra i due Paesi amici, soprattutto per quanto riguarda il dossier di contrasto alle migrazioni irregolari e la messa in sicurezza delle frontiere". Trabelsi ha parlato dell'esecuzione di un "piano di azione" in quattro fasi del suo ministero per la protezione dei confini e delle città del deserto, per la lotta al traffico di esseri umani, per il contrasto al contrabbando, al traffico di droga, alla criminalità transnazionale e al terrorismo. L'esponente del governo libico di Tripoli, originario della città di Zintan e uomo di fiducia del premier uscente Abdulhamid Dabaiba, è arrivato questa mattina a Roma accompagnato da una delegazione di alto livello composta da funzionari del ministero dell'Interno libico. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", la visita dovrebbe essere in fase di conclusione e il ministro è atteso all'aeroporto Mitiga di Tripoli già in serata.