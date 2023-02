Usa-Sud Sudan: Machar a colloquio con ambasciatore Adler, focus su violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente del Sud Sudan, Riek Machar, ha discusso con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Giuba Michael Adler degli ultimi sviluppi relativi alle violenze nel Paese. "Abbiamo avuto una buona discussione e abbiamo parlato di una continua preoccupazione per la violenza subnazionale e la situazione della sicurezza nell'Alto Nilo", ha detto Adler a "Sudan Tribune", esprimendo il fermo sostegno degli Stati Uniti al popolo del Sud Sudan nei suoi sforzi per trovare una pace duratura e per lo sviluppo del Paese. L'incontro è avvenuto una settimana dopo che gli Stati Uniti hanno fornito 288,5 milioni di dollari per sostenere oltre 2 milioni di persone nella lotta contro l'insicurezza alimentare. Secondo le Nazioni Unite, il Sud Sudan sta affrontando una delle peggiori crisi alimentari dalla sua indipendenza, ottenuta nel 2011, mettendo in grave rischio 7,76 milioni di persone. Si prevede che il contributo degli Stati Uniti sosterrà la consegna di cibo a oltre 2,2 milioni di donne, bambini e uomini gravemente insicuri in tutto il Sud Sudan fino al 2023. Tuttavia, con l'aumento del numero di persone bisognose di assistenza umanitaria, il finanziamento sostenibile dei donatori è più che mai fondamentale per prevenire una catastrofe umanitaria.(Res)