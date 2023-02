Bosnia: Dodik, per missione in Turchia squadra di soccorso finanziata solo da Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, ha affermato che i membri della squadra di ricerca e soccorso della Protezione civile dell'entità che sono stati inviati per le operazioni di salvataggio dopo i terremoti in Turchia, "erano lì esclusivamente come rappresentanti della Repubblica Srpska e non c'era l'idea che facessero parte del team della Bosnia Erzegovina". "I soccorritori della Srpska sono stati finanziati esclusivamente dalle istituzioni della Repubblica Srpska", ha precisato Dodik su Twitter, dopo aver ricevuto la squadra al rientro dalla Turchia. Il leader serbo ha osservato che le istituzioni dell'entità onoreranno quanto promesso e a tutti i soccorritori verrà assegnata una ricompensa di 5 mila marchi convertibili (circa 2550 euro). (Seb)