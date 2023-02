Ucraina: Zelensky incontra delegazione parlamentare degli Stati Uniti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi a Kiev un incontro con una delegazione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti guidata da Michael McCaul, a capo della Commissione per gli Affari Esteri. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram. Il presidente ucraino ha ringraziato il governo sUsa per tutte le misure adottate per sostenere l'Ucraina. "Siamo grati per i pacchetti di aiuti militari per il nostro esercito, i nostri soldati sul campo di battaglia e, naturalmente, per il sostegno finanziario per superare tutte le sfide derivanti dall'aggressione russa", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)