Diritti: Bonelli, affermazioni La Russa deplorevoli, si dimetta

- Le affermazioni del presidente del Senato la Russa “sono indegne della carica che ricopre e non possono e non devono essere lasciate prive di conseguenze”. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Verdi e Sinistra. “Avere un figlio come lui – ha proseguito – sarebbe grave: un estremista di destra non nuovo ad attacchi nei confronti della comunità Lgbtqi+, che solo da poco sostiene di essersi disfatto del busto di Mussolini, definito un 'ricordo del padre', un cimelio che contrasta palesemente con l'istituzione democratica che lui dovrebbe rappresentare”. Bonelli ha parlato di esternazioni “deplorevoli e gravissime”, sottolineando la necessità che La Russa rassegni le sue dimissioni. “È il rispetto delle persone e dell'Articolo 3 della Costituzione che lo richiede”, ha concluso. (Rin)