Brasile: Portogallo concede residenza di un anno a tutti i migranti della ex colonia

- Il governo del Portogallo concederà un permesso di residenza di un anno a tutti i migranti brasiliani. Il certificato sarà emesso on line al costo di 15 euro. La misura è valida per tutti i Paesi che compongono la Comunità di Paesi di lingua portoghese (Cplp). Lo riferisce il quotidiano "Poder 360". La stima di Lisbona è che attraverso la nuova regola possano regolarizzare la propria posizione in Portogalloi almeno 150 mila brasiliani che al momento risultano irregolari. L'autorizzazione automatica fa parte del nuovo regime di immigrazione del Portogallo, entrato in vigore nel novembre dello scorso anno. Fa anche parte della ristrutturazione del Servizio Stranieri e Frontiere nel Paese. (Spm)