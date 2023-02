Bulgaria: sondaggio, 56 per cento delle imprese penalizzato dalla guerra in Ucraina nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi l'83 per cento delle imprese della Bulgaria ha registrato ripercussioni sulle sue attività nel 2022 a causa dell’elevata inflazione, mentre più del 56 per cento è stato penalizzato dalla guerra in Ucraina. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Agenzia bulgara per la promozione delle piccole e medie imprese (Bsmepa) il mese scorso su 500 Pmi nazionali. Oltre il 70 per cento delle aziende partecipanti ha dichiarato di avere introdotto una qualche forma di innovazione nel 2022, il 40 per cento delle quali ha interessato la gamma dei prodotti offerti. I dati dell'indagine saranno inclusi nell'analisi sullo stato delle piccole e medie imprese in Bulgaria, che l’Agenzia realizza a cadenza annuale e che sarà pubblicato nel prossimo futuro.(Seb)