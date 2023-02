Germania: ministro Economia Habeck vuole aiuti di Stato per settore rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, vuole aiuti di Stato per le aziende al fine di espandere le capacità di produzione di turbine eoliche e sistemi solari in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'esponente dei Verdi intende inoltre presentare proposte per un prezzo dell'elettricità a uso industriale sussidiato dallo Stato. Per Habeck, l'obiettivo è restaurare la forza produttiva della Germania nelle “tecnologie di trasformazione”. In particolare, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha affermato: “Dobbiamo rafforzare le capacità di produzione di energie rinnovabili e reti elettriche in Germania e in Europa, è importante per il successo della transizione energetica e per garantire posti di lavoro e valore aggiunto in Germania e in Europa”. (Geb)