Superbonus: Conte, unico buco è quello generato da decreto governo

- "Un ampio confronto, molto utile, con tutte le categorie interessate. Siamo tutti consapevoli che qui l’unico buco non è nel bilancio, ma è quello generato da questo decreto preso nottetempo dal governo, che rischia di generare 130 mila occupati per strada e di far fallire 40 mila aziende. Dobbiamo trovare una soluzione. Attualmente, bloccare la cessione del credito e dello sconto in fattura significa bloccare completamente tutto il sistema del comparto edilizio, annessi e connessi. Questo non ce lo possiamo permettere. Non possiamo rinunciare a tutto questo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti al termine dell’incontro a Montecitorio sul superbonus con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali, datoriali e sindacali. Incontro a cui ha partecipato anche una delegazione del movimento esodati del superbonus. (Rin)