Regno Unito: ministero Difesa dovrà pagare 1,6 miliardi di euro per i carri armati Ajax difettosi

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa britannico dovrà pagare 1,4 miliardi di sterline (circa 1,6 miliardi di euro) per il programma di consegna di veicoli blindati Ajax. Riporta la notizia il quotidiano "The Times". Nel 2014 il ministero della Difesa aveva firmato un contratto da 5,5 miliardi di sterline (circa 6,1 miliardi di euro) con l'azienda statunitense General Dynamics per la consegna di 589 carri armati leggeri. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha interrotto i pagamenti due anni fa dopo che membri dell'esercito avevano subito la perdita dell'udito durante le prove dei veicoli blindati. General Dynamics afferma che i problemi di rumore e di vibrazioni sono stati risolti e vuole che il pagamento riprenda entro la fine di marzo. La richiesta di pagamento arriva in un momento difficile per Wallace, che sta facendo pressioni sul governo affinché aumenti il budget destinato alla difesa. (Rel)