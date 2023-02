Ucraina: Duda, Biden ha dimostrato che il mondo libero non ha paura di nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dimostrato che il mondo libero e il suo leader non hanno paura di nulla. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, nei giardini del Castello reale di Varsavia. “Tutti pensavano che l’Ucraina sarebbe caduta in tre giorni ma non è accaduto”, grazie all’eroismo degli ucraini e al sostegno occidentale, ha detto Duda. “L’Ucraina deve vincere ed è per questo che la sosteniamo. Grazie agli Stati Uniti e ai nostri alleati perché rafforzano la nostra sicurezza lungo il fianco Est della Nato”, ha continuato il presidente polacco. “La Russia vuole tornare a essere un impero e rendere schiavi altri popoli. Noi non acconsentiamo a tutto questo”, ha affermato Duda. (Vap)