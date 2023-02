Russia: Cremlino, dobbiamo assicurarci che parità nucleare sia rispettata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non sta abbandonando completamente il trattato Nuovo Start, ma l'obiettivo principale è quello di assicurarsi che la parità nucleare continui a essere osservata. Lo ha affermato nel corso di una intervista all'emittente "Rt" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "La Russia non sta lasciando il trattato, e il presidente lo ha sottolineato, si tratta di una sospensione", ha spiegato Peskov. "Le ispezioni degli Stati Uniti e altri Paesi non sono fattibili nella situazione attuale, in cui la Nato sta diventando sempre più coinvolta", ha aggiunto il portavoce. "Dobbiamo prendere in considerazione le capacità nucleari di Germania e Francia, che è anche molto importante. L'obiettivo principale del presidente e del nostro Paese è assicurarsi che questa parità nucleare sia rispettata", ha proseguito. Parlando delle relazioni tra la Russia e l'Occidente, Peskov ha detto che Mosca non vuole che "nessuno ci desse lezioni, e non abbiamo intenzione di dare lezioni a nessuno". I Paesi occidentali "potrebbero anche non piacerci, ma sono affari loro. E dovrebbero andare via da qui, e vivremo nel modo in cui vogliamo vivere", ha concluso Peskov. (Rum)