Superbonus: Conte, da Meloni falso gravissimo

- "C’è qualcosa di sbagliato nel ragionamento di Meloni. Non ho mai detto che il superbonus era una misura che non costava allo Stato. Fatemi capire: tre miliardi di euro di condono edilizio è gratis o no? Quando paghiamo per le società di calcio 800 milioni di euro per spalmare i loro debiti, è gratis o no? E’ un falso gravissimo che un presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore contabile, di ragionamento, fatto a sua volta dal ministro dell’Economia, Giorgetti. Dire che il superbonus costa 2 mila euro a persona, addirittura al neonato, è un falso perché secondo i dati Censis c’è un ritorno immediato del 70 per cento. Quello del superbonus è un investimento". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti al termine dell’incontro a Montecitorio sul superbonus con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali, datoriali e sindacali. Incontro a cui ha partecipato anche una delegazione del movimento esodati del superbonus. (Rin)