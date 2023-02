Bosnia: fonti stampa, Dodik ha negato pubblicamente genocidio di Srebrenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, avrebbe negato pubblicamente il genocidio avvenuto a Srebrenica durante una conferenza stampa tenuta oggi a Banja Luka. Lo riporta il sito informativo "Klix", che ha ripreso le parole del leader serbo a commento della decisione dell'Alto Rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, di modificare la legge sul Centro memoriale di Srebrenica-Potocari. "Non esiste un Alto Rappresentante, è tutto illegittimo e illegale. A Srebrenica non è avvenuto un genocidio, lo sappiamo tutti, anche se cercano costantemente di insistere in modo violento. Un discendente di coloro che hanno commesso i crimini più terribili nella Seconda guerra mondiale viene qui a parlarci. Non pubblicheremo quella decisione sulla Gazzetta Ufficiale, perché è una copertura per l'inerzia e il crimine che accade lì", ha detto Dodik. Sempre secondo la testata, non è la prima volta che il leader serbo nega pubblicamente il genocidio avvenuto a Srebrenica. Schmidt ha deciso oggi di modificare il quadro giuridico che disciplina lo status del Centro memoriale di Srebrenica-Potocari, accogliendo così la richiesta del Consiglio di amministrazione dell'istituzione. Con la decisione verrà consentito che parte dei fondi depositati, pari a circa 6 milioni di marchi convertibili (poco più di 3 milioni di euro), messi a disposizione durante la costituzione dell'ente, vengano indirizzati alla ricostruzione e alla conservazione delle infrastrutture, nonché allo sviluppo di nuovi contenuti museali e attività di ricerca scientifica in conformità con le esigenze del Centro. (Seb)