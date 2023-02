Editoria: Barachini, sostenere abbonamenti anche digitali nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mille scuole italiane hanno chiesto di accedere ai contributi previsti per l’acquisto di abbonamento a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore. E' quanto si legge in una nota. Si tratta di una misura prevista dalla legge di Bilancio e affidata a due decreti del dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria appena approvati. Le domande sono state presentate sulla piattaforma Sidi del ministero dell’Istruzione: 797 arrivano dalle istituzioni scolastiche statali e 133 dagli istituti paritari. "Il diritto all’informazione - sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini - è di tutti. Poterlo esercitare durante gli anni della formazione scolastica fa la differenza per lo sviluppo di una società consapevole nella quale il pluralismo delle idee apra gli spazi di un confronto rispettoso e proficuo. Per questo sono convinto che tale misura sia importante e vada aggiornata prevedendo, da un lato, una semplificazione per l’accesso ai contributi e, dall’altro, una rotazione periodica degli abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste".(Com)