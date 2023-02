Lombardia: dai mondiali di scherma 2023 forte impatto socio-economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I grandi eventi sportivi sono volano di promozione e sviluppo dei territori che li ospitano, assecondano e valorizzano la naturale vocazione all'accoglienza e al turismo sostenibile della Lombardia. È un impatto importante dal punto di vista economico, così miglioriamo la nostra attrattività e la qualità dei nostri eventi sportivi, facciamo conoscere la nostra capacità organizzativa e i nostri territori. Per questo dobbiamo insistere sui grandi eventi sportivi. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione dello studio 'L'impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023', realizzato dal Centro di Ricerca Green- Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. "Il binomio virtuoso sport e turismo è un elemento cruciale per la crescita della nostra regione ed eventi come questo vanno proprio in questa direzione aprendo la strada anche verso il grandissimo appuntamento delle Olimpiadi invernali 2026. Milano e la Lombardia hanno una lunga tradizione schermistica", ha aggiunto il presidente. I mondiali si terranno dal prossimo 22 al 30 luglio al MiCo Fiera Milano Congressi. Alla presentazione dello studio erano presenti anche il ministro a sport e giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. (segue) (Rem)