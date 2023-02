Lombardia: dai mondiali di scherma 2023 forte impatto socio-economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra regione - ha proseguito Fontana - vanta un complesso articolato di relazioni, filiere e soggetti, che ruota non solo attorno all'accoglienza, ai servizi per il turismo, alla ricettività, ma anche allo sport come occasione di business e di aggregazione sociale". Fontana quindi ha ricordato che "Milano e la Lombardia vantano una lunga tradizione schermistica. Una tradizione che si rinnova ogni giorno nelle società sportive affiliate e nei tesserati della nostra regione nel solco di un passato che annovera moltissimi campioni, primo fra tutti l'irraggiungibile Edoardo Magiarotti, per arrivare fino alle tante giovani promesse che ci rendono orgogliosi in ogni competizione". "La scherma sta al primo posto del medagliere del ranking mondiale. Il Comitato olimpico ha sempre dato grande rispetto ai mondiali di casa" soprattutto per "un mondiale nell'anno precedente alle Olimpiadi: è un mondiale diverso, soprattutto oggi col tema delle qualificazioni, in particolare sulle competizioni di squadra" ha detto il presidente del Coni Malagò. "Adesso che siamo riusciti a riportare nel programma olimpico tutte le armi, mi sento di dire che il mondiale di Milano sarà un valore aggiunto. Uno dei motivi per cui Milano ha vinto è perché Milano è città olimpica" ha concluso. Quello per il mondiale di scherma è "un'investimento dal punto di vista economico ma anche sociale. Abbiamo visto i numeri, sono sicuramente incoraggianti, ma io ho una doppia contabilità e vale anche un po' per le medaglie, quelle olimpiche e quelle dei mondiali" ha poi affermato il ministro dello sport Andrea Abodi. (segue) (Rem)