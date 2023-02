Lombardia: dai mondiali di scherma 2023 forte impatto socio-economico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me c'è anche la medaglia dell'allargamento della base: vale l'impatto economico dei mondiali di scherma a Milano ma vale anche l'impatto sociale. Sono convinto che anche grazie ai progetti del comitato organizzatore che ha sviluppato a scuola, nelle università e negli oratori della Lombardia, la scherma porterà a casa risultati molto lusinghieri". "Siamo pienamente soddisfatti" ha concluso il ministro. "Milano è una città abituata a eventi di enorme rilievo. Un mondiale di scherma anche in un contesto così internazionale sarà un evento di notevole impatto" ha dichiarato poi Paolo Azzi. Un evento che permetterà "di creare 200 posti di lavoro" nel periodo interessato dal mondiale. "Si tratta di richiamare parecchie migliaia di presenze di svariate decine di milioni di produzione" ha aggiunto il presidente della Federazione Italiana Scherma. "Sono presenze importanti - ha sottolineato - sia a livello di delegazioni partecipanti, sia a livello di pubblico. Normalmente quando facciamo eventi di queto tipo in Italia la risposta da parte del mondo della scherma c'è sempre stata quindi ci aspettiamo le tribune gremite". Alla manifestazione milanese "puntiamo a primeggiare e mettere al sicuro il maggior numero di atleti possibile. I punti del mondiale sono determinanti per assicurarsi un posto a Parigi. Abbiamo fatto una partenza di Coppa del Mondo di altissimo livello, anche i giovani si stanno ben comportando. La scherma italiana ha la responsabilità di puntare al primato" ha concluso Azzi. (Rem)