Diritti: Maiorino (M5s), da La Russa linguaggio violento, chieda scusa

- Per molti genitori avere un figlio gay "non è un dispiacere ma è certo una preoccupazione, proprio perché esistono persone come Ignazio la Russa che si lasciano andare a commenti offensivi che feriscono milioni di persone". Lo dichiara la vicepresidente del gruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato politico per le Politiche di Genere e i Diritti Civili del Movimento 5 stelle. "Se la seconda carica dello Stato si permette di esprimersi in maniera così irriguardosa e violenta, il rischio è che legittimi linguaggi e comportamenti omotransfobici in una società come quella italiana già molto indietro sul fronte del rispetto dei diritti delle persone Lgbt. Il presidente La Russa - conclude - dovrebbe avere un sussulto di lucidità e come minimo chiedere scusa”.(Rin)