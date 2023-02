David Rossi: Maschio (Fd'I), bene mandato a relatore su commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le commissioni riunite Giustizia e Finanze "hanno approvato il mandato al relatore sulla commissione d’inchiesta per la morte di David Rossi. Auspico che molto presto arrivi il voto finale in Aula e la commissione possa riprendere l’attività, già iniziata nella scorsa legislatura, grazie ad una proposta dell’onorevole Walter Rizzetto. Esprimo grande soddisfazione perché la vicenda della morte di David Rossi è una pagina oscura sulla quale occorre fare chiarezza e restituire verità e giustizia". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati, Ciro Maschio, di Fratelli d'Italia. (Com)