- Nelle ultime 24 ore, nella Regione Veneto, sono stati registrati 937 nuovi positivi al Covid-19 e cinque decessi. Salito a 16.576 (+410) il dato degli attuali positivi in regione. Nelle strutture ospedaliere, sono 837 (+16) i pazienti in area non critica, mentre scendono a 32 (-3) quelli in terapia intensiva.(Rev)