Germania-Iran: Baerbock, inaccettabile lla condanna a morte del cittadino tedesco-iraniano

- È “assolutamente inaccettabile” la condanna a morte emessa da un tribunale di Teheran contro il cittadino tedesco-iraniano Jamshid Sharmad, accusato tra l'altro di attentato terroristico. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Esortiamo l'Iran a correggere il verdetto”. L'esponente del governo federale sottolinea quindi che la condanna di Sharmad alla pena capitale provocherà “una forte reazione”. Il cittadino tedesco-iraniano, ha proseguito la ministra degli Esteri della Germania, “non ha avuto accesso a un equo progetto” e si è vista “negata la protezione consolare”. Baerbock ha, infine, affermato: “Ci siamo sempre impegnati per Sharmad e continueremo a farlo con tutte le nostre forze”. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, la sentenza contro il cittadino tedesco-iraniano non è definitiva e potrà essere oggetto di ricorso alla Corte suprema della Repubblica islamica. Arrestato dall'intelligence iraniana a Dubai nel 2020, l'attivista Sharmad, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, è stato trasferito a Teheran dove è da allora detenuto. Negli Usa, il condannato era attivo nel Tondar, gruppo monarchico dell'opposizione iraniana in esilio. Secondo la magistratura della Repubblica islamica, l'organizzazione è responsabile dell'attentato dinamitardo contro la moschea Hosseynieh Seyed al Shohada di Shiraz, avvenuto nel 2008. L'attacco causò 14 morti e 202 feriti. Tre persone vennero giustiziate in Iran come responsabili dell'esplosione. Come ingegnere ed esperto di informatica, Sharmahd ha preso parte a un programma radiofonico del Tondar. Nel 2019, il sito web del gruppo, da allora cancellato e accessibile soltanto come archivio, affermava che il programma trasmetteva contenuti di politica e storia, ma anche istruzioni sulla resistenza. Non è chiaro se Sharmahd possa ricevere assistenza dall'ambasciata di Germania a Teheran poiché, per la legge della Repubblica islamica, i cittadini con doppia nazionalità sono iraniani. In precedenza, l'organizzazione non governativa Amnesty International aveva descritto come “processo farsa” quello contro Sharmad. (Geb)