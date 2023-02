Speciale infrastrutture: Serbia, ministro infrastrutture, fine delle relazioni con l'Ue sarebbe rovina economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture, Goran Vesic, ha affermato che coloro i quali chiedono di bloccare le relazioni con l'Unione europea "sostengono la rovina economica della Serbia". "Come membro del governo vi posso dire che i politici i quali credono che dovremmo rompere i rapporti con l'Ue, ritengono che la Serbia dovrebbe scomparire, poiché il Paese scomparirebbe se interrompesse i suoi legami con la comunità europea", ha detto Vesic in un'intervista alla stampa locale. Il ministro serbo ha affermato che nel Paese balcanico operano un totale di 9.568 società con capitale maggioritario proveniente dall'Ue, le quali impiegano 281.841 lavoratori, ovvero "il 20,4 per cento dell'occupazione totale registrata in Serbia". Lo stesso Vesic ha quindi annunciato nuovi investimenti nelle infrastrutture della Serbia e procedure "più snelle e trasparenti" per ottenere i permessi di costruzione, poiché ha sottolineato, "senza lo sviluppo del settore delle costruzioni non c'è crescita del Pil". (Seb)