Speciale infrastrutture: Rao a “Nova”, necessario un nuovo Iri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario intraprendere la costruzione, su basi flessibili e moderne, di un nuovo Istituto per la Ricostruzione Industriale (Iri) “inteso, inizialmente, come concentrato di competenze industriali e tecnologiche”, che sappiano “offrire gli strumenti tecnici alla politica”. Lo evidenzia Giuseppe Rao, dirigente generale della presidenza del Consiglio, nonché professore a contratto di geotecnologia, connettività e ordine mondiale presso l'Università di Sassari, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Secondo Rao, che precisa di parlare a titolo puramente personale, ”l’Italia ora ha l’obbligo di programmare lo sviluppo nel medio periodo: consolidamento del sistema finanziario e investimenti industriali e nella R&S nelle tecnologie emergenti. Infine – spiega il dirigente pubblico - di politiche tese alla creazione e integrazione delle infrastrutture convinti che sistemi di connettività efficienti sono essenziali per promuovere competitività, sicurezza, turismo, senso di identità, appartenenza e benessere psicologico, e per combattere declino demografico ed emigrazione”. (Rin)