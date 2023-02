Speciale infrastrutture: Salvini, necessarie per avere materiale d'eccellenza, siamo al lavoro sulla logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per avere materiale di eccellenza c'è bisogno di porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie, gallerie e ponti di eccellenza". Lo ha affermato il vicepremier e ministro a trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza al Micam, in corso a Rho FieraMilano. "Il ministro delle infrastrutture può fare qualcosa per evitare che ci si mettano 40 minuti per fare da Linate- Rho Fiera, come accaduto" ha proseguito Salvini ricordando che "il governo in questi 4 mesi ha cercato di fare squadra, adesso stiamo alvorando sulla logistica". (Rem)