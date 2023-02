Speciale infrastrutture: carburanti, ministero Infrastrutture, online piattaforma per richiedere contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' possibile inserire in piattaforma le domande di contributo contro il caro carburante. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota, spiegando che si tratta di 15 milioni di euro per compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto. L’erogazione dei fondi disponibili è stata stabilita con decreto del Mit, che ha individuato Consap per la gestione degli adempimenti relativi. Si tratta di fondi destinati a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale e si riferisce agli acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano - Cng, gas naturale liquefatto - Gnl, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5), per imprese autorizzate dell’autotrasporto esercenti servizi di trasporto di persone, non soggette a obblighi di servizio pubblico. Le domande di contributo, nel limite massimo del 20 per cento della spesa sostenuta, potranno essere inserite in piattaforma fino alle ore 12 del 13 marzo 2023. (Com)