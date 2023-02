Speciale infrastrutture: Ucraina, Usa annunciano nuovi aiuti militari per 450 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, per un valore complessivo di 450 milioni di dollari. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ricordando che si tratta del 32mo round di aiuti al Paese da agosto del 2021. L’assistenza include nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars e per i cannoni Howitzer in dotazione alle Forze armate ucraine, oltre a nuovi missili Javelin, sistemi anticarro e radar per la sorveglianza dello spazio aereo. Il pacchetto include anche altri 10 milioni di dollari per fornire assistenza energetica di emergenza all’Ucraina, alla luce degli attacchi aerei russi che hanno colpito le infrastrutture nazionali. “La Russia può porre fine a questo conflitto anche oggi: fino a che non deciderà di farlo, continueremo a sostenere l’Ucraina in ogni modo possibile”, ha detto il capo della diplomazia statunitense. (Was)