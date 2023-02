Regno Unito: truffe sugli investimenti sono cresciute del 193 per cento in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truffe sugli investimenti nel Regno Unito sono aumentate del 193 per cento negli ultimi cinque anni. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Autorità di condotta finanziaria (Fca), che ha rivelato che gli esposti relativi a queste truffe sono quasi triplicati in cinque anni. I dati riflettono la crescita di frodi nelle quali i consumatori vengono indotti a inviare denaro a truffatori che si atteggiano a figure affidabili. Il direttore per l’esecuzione e la vigilanza sul mercato di Fca, Mark Steward, ha dichiarato: "I truffatori stanno diventando sempre più sofisticati, escogitando tattiche diverse, come messaggi o chiamate di impersonificazione, e utilizzando la pressione del costo della vita come un modo per tentare gli investitori a false opportunità". (Rel)