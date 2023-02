Serbia-Italia: ambasciatore Gori a colloquio con ministro Istruzione, focus su promozione italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è stato ricevuto oggi dal ministro dell'Istruzione serbo, Branko Ruzic. Secondo il comunicato dell'ambasciata, il colloquio ha consentito di discutere lo stato della cooperazione scientifica a livello accademico tra Italia e Serbia, la collaborazione in ambito scolastico e le iniziative per rafforzare la promozione dell'italiano nel sistema educativo serbo. "La collaborazione scientifica tra Italia e Serbia è molto importante e sarà centrale anche in occasione del Business and Science Forum di marzo", ha dichiarato Gori. "Vogliamo puntare inoltre a far crescere lo studio dell'italiano in tutto il sistema educativo serbo sfruttando le esternalità positive che la diplomazia linguistica e scientifica possono produrre a tutti i livelli nelle relazioni bilaterali tra Roma e Belgrado", ha aggiunto l'ambasciatore. (Seb)