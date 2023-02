Giustizia: Orlando (Pd), 41 bis necessario ma utilizzarlo in maniera ragionevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può fare a meno del 41 bis, bisogna assicurarsi che venga “ben utilizzato”. Lo ha detto il deputato del Pd, Andrea Orlando, intervistato nel corso della trasmissione “Tagadà” su La7. “Io non ho messo in discussione il 41 bis, è ancora strettamente necessario. Bisogna utilizzarlo in maniera ragionevole" e "vigilare su come viene utilizzato", ha aggiunto. “Non ne possiamo purtroppo fare a meno” ha concluso l'ex ministro della Giustizia. (Rin)