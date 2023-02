Roma: inclusione sociale e sostegno a più disagiati, accordo Ater Roma e Comunità Sant’Egidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti si impegnano, inoltre, a semplificare il rapporto tra le persone in stato di fragilità socio-economica e l’Ater attraverso l’individuazione di specifici percorsi di collaborazione volti a favorire la residenzialità e a promuovere e facilitare iniziative di co-housing e/a convivenze solidali. Il documento siglato questa mattina da Ater e la Comunità di Sant’Egidio sancisce il rafforzamento di una collaborazione tra le parti, che da anni, lavorano in sinergia, ciascuno nel quadro dei rispettivi ambiti di competenza, per garantire assistenza sociale, educativa, culturale ed economica alle classi più disagiate della città di Roma. (Com)