Imprese: ministro Urso incontra Whirlpool e Arcelik

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato questo pomeriggio i rappresentanti di Whirlpool Emea e di Arcelik in merito alla ipotesi di una Newco che riguarderebbe anche le attività in Italia. L’operazione è soggetta alle procedure dell’antitrust europeo e della golden power nazionale. Il governo – riferisce una nota – ha ribadito l’importanza del settore per il comparto industriale italiano anche con riferimento ai livelli produttivi e occupazionali in più aree del Paese. (Rin)