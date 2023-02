Superbonus: Bankitalia, misura ha oneri ingenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la metà degli investimenti che hanno beneficiato del Superbonus abbiano carattere aggiuntivo, cioè non si sarebbero cioè verificati in assenza dell’incentivo. Lo ha evidenziato Giacomo Ricotti, capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, in audizione nella commissione Finanze del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta. "Anche tenendo conto delle imposte e dei contributi sociali versati a fronte dell’aumento dell’attività del settore, gli oneri della misura per il bilancio pubblico restano comunque ingenti. Sulla base di prime valutazioni, questi oneri netti hanno avuto un profilo crescente nel biennio, riflettendo la forte accelerazione nel ricorso alla misura; si ridimensioneranno a partire dall’anno in corso per effetto della riduzione dell’aliquota prevista dalla normativa", ha spiegato.(Rin)