Spagna: ministra Difesa, visita leader popolari Feijoo in Lettonia respinta per esercitazioni, ma porte aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, al contingente spagnolo in Lettonia è stata rifiutata perché coincideva con un'esercitazione Nato "molto importante". Tuttavia, le porte sono "sempre aperte" per incontrare qualsiasi unità militare. Lo ha detto la ministra della Difesa, Margarita Robles, dopo che il Pp ha lamentato il fatto che il governo ha impedito al suo presidente di visitare i militari spagnoli schierati al confine con la Russia. "Feijoo sa che sarà il benvenuto in qualsiasi unità militare, ma non quando sono in corso operazioni", ha detto Robles per stemperare le polemiche. (Spm)